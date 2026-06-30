RFV Foschi: "Grosso-Fiorentina un matrimonio che funzionerà. Su Kean..."

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Il dirigente sportivo di lungo corso, Rino Foschi, presente all'inaugurazione del calciomercato a Rimini, è intervenuto a Radio FirenzeViola per parlare, tra le altre cose, di Fiorentina e al nuovo ciclo con Fabio Grosso, suo ex giocatore al Palermo: "E' un mio pupillo, un mio ex giocatore che ancora sento. E' un campionato difficile quest'anno però a Firenze si confermerà l'allenatore che è".

Si immaginava allora che potesse diventare allenatore? "Come carattere no perché non ha la cattiveria, ma parlandoci sicuramente sì. A Frosinone ha dimostrato di avere un futuro importante. Firenze è una grande piazza difficile ma potrebbe essere l'ideale, mi aspetto un matrimonio perfetto. E poi c'è Paratici perciò è importante. Con la Fiorentina non ho rapporti da tempi lontani lontani ma la seguo sempre con interesse".

Come vede l'arrivo di Viery, pagato 15 milioni? "Il prezzo è quello che è per un buon giocatore, è il primo colpo e non sarà l'ultimo. Ma se la Fiorentina ha speso 15 milioni è perché l'ha seguito e li vale".

Che farebbe con Kean? "E' un caso difficile, le cifre della clausola sono importanti, ma lui deve confermarsi. Va anche ammortizzato e in Italia è difficile ammortizzare certi costi, sono sacrifici importanti gli stipendi. Se arriva una offerta di 40 milioni va valutato, sui 40-50 fai fatica a dire di no con l'ingaggio pesante che ha".

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