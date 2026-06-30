FirenzeViola Fiorentina, oggi è il giorno dell'addio per quattro. Solo Solomon spera

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Il 30 giugno finisce ufficialmente la stagione 2025-2026, una delle più deludenti per la Fiorentina, e per alcuni giocatori sarà l'ultimo giorno in viola. A salutare ufficialmente sono in particolare tre giocatori in prestito a gennaio che non sono stati riscattati, a differenza di Giovanni Fabbian e Marco Brescianini che grazie alla salvezza raggiunta sono diventati viola a tutti gli effetti. Si tratta di Daniele Rugani per il riscatto obbligatorio condizionato del quale è mancata una sola presenza da 45 minuti (quasi una beffa per lui insomma), dell'inglese Jack Harrison e dell'israeliano Manor Solomon che vantavano solo un diritto di riscatto a circa dieci milioni ciascuno non esercitato dai viola.

Le speranze di Solomon

I tre giocatori sono tornati tutti alle rispettive società di provenienza e solo per Solomon la Fiorentina si riserva di ritrattare l'acquisto a condizioni economiche diverse. Il giocatore in un'intervista ad una emittente israeliana nei giorni scorsi non ha chiuso a questa possibilità, essendosi trovato bene a Firenze, dove a maggio è nata anche la primogenita Emma. Intanto ha iniziato ad allenarsi con un preparatore, poi si vedrà.

L'addio di Sabiri

Oltre ai tre prestiti, finisce l'avventura in viola anche di Abdel Sabiri. Il centrocampista era arrivato con tante speranze nel 2023, dopo un addio burrascoso dalla Sampdoria, ma complice la poca voglia di fare panchina e mettersi a disposizione, non ha mai trovato spazio con Italiano né con Palladino. Solo Pioli ha provato, nella scorsa stagione, a recuperarlo in ritiro senza successo e il giocatore, senza offerte, è rimasto fuori rosa tutto l'anno. Ora per Sabiri è arrivata la fine ufficiale dura viola, sfruttata sicuramente male. In scadenza anche il portiere Luca Lezzerini, ha firmato invece il rinnovo nelle scorse settimane.