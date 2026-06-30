FirenzeViola Multa UEFA, nessuna sorpresa in casa viola: la Fiorentina pagherà senza ricorso

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Il club era già al corrente della possibilità di una sanzione legata al mercato 2025/26. Ecco cosa accadrà in caso di Europa nel 2027/28

La multa da 6 milioni di euro inflitta dalla UEFA non ha colto di sorpresa la Fiorentina. Secondo quanto appreso da FirenzeViola.it, infatti, il club viola era già consapevole di poter incorrere in una sanzione per lo sforamento della "Squad Cost Rule", relativo ai parametri economici della stagione 2025/26 e, in particolare, alla gestione del mercato condotta in quell'annata.

Nessun ricorso: vicenda chiusa

Per questo motivo la società non presenterà alcun ricorso: la linea è quella di pagare la sanzione e chiudere definitivamente la vicenda, senza alimentare ulteriori contenziosi con la UEFA. Il provvedimento è infatti legato al rapporto tra costo della rosa e ricavi registrato nell'anno solare 2025, superiore al limite del 70% fissato dal regolamento sul Fair Play Finanziario.

Viola in Europa nel 2027? Ecco cosa farà la Uefa

Non sono previste conseguenze immediate sul piano sportivo e la situazione verrà rivalutata solo in caso di ritorno della Fiorentina nelle competizioni europee. Se i viola dovessero qualificarsi per la stagione 2027/28, la UEFA prenderà infatti in esame il bilancio relativo all'anno solare 2027, da gennaio a dicembre, per verificare il rientro nei parametri e stabilire se il club avrà definitivamente superato questa situazione o se saranno necessari ulteriori provvedimenti.