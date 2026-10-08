RFV Amoroso: "Ndour è imprescindibile per il centrocampo. Fagioli e Oulai li vedo doppioni"

Christian Amoroso, ex centrocampista della Fiorentina, esprime le sue sensazioni sulla mediana viola

Riparte il campionato e riprendono le riflessioni anche sul centrocampo che la Fiorentina dovrà scegliere a partire dalla gara copn il Genoa. Ne abbiamo parlato a Radio Firenzeviola con Christian Amoroso, ex mezzala viola. "Intanto dico che con Vanoli la squadra ha cambiato aspetto, Paolo è preparato ed ha lo stesso carattere dei tifosi. Per quanto riguarda il centrocampo Ndour ha ottime prospettive, credo sia imprescindibile e l'ho sempre pensato anche prima del suo meraviglioso gol. Fagioli e Oulai sono a mio avviso due doppioni.

Per me non possono giocare insieme, tranne che in alcune spezzoni di partita in cui i ritmi sono più bassi e devi tenere la palla. Oppure possono giocare se imposti la squadra sul possesso palla: il problema è che la palla non ce l'avrai sempre tu, devi anche riconquistarla e quindi servono elementi che abbiano fisicità e possano offrire quella quantità che loro a mio parere non hanno".

Fagioli regista o mezzala?

"Credo sia nato per la regia, poi con un centrocampista con caratteristiche diverse potrebbe giocare anche in un centrocampo a due".

Nel frattempo Atta adesso dovrà far vedere la sua classe...

"Ha valore, deve trovare forse un po' di serenità, però sono sicuro che verrà fuori".

In attacco Pellegrino o Beto?

C'è da capire che tipo di partita si vuol fare, ma avere due attaccanti diversi ti aiuta. Se vuoi far salire la squadra o attaccare la profondità. All'occorrenza puoi utilizzare o l'uno o l'altro"