Ufficiale
Ranieri ha rinnovato fino al 2029 con opzione: c'è il comunicato della Fiorentina
FirenzeViola.it
Dopo lo spoiler del giocatore stesso a Sky e del suo agente a Radio FirenzeViola arriva l'ufficialità del rinnovo di Luca Ranieri (era in scadenza nel 2028) con la Fiorentina. Ecco la nota del club:
"ACF Fiorentina comunica di aver formalizzato l' accordo con il calciatore Luca Ranieri per il rinnovo del contratto fino al 30 giugno 2029, con opzione di rinnovo fino al 30 giugno 2030.
Ranieri è cresciuto nel settore giovanile gigliato e, con la maglia viola, ha disputato 164 presenze tra Serie A, Coppa Italia, Supercoppa Italiana e Conference League segnando 12 reti ed arrivando a vestire, parallelamente, le maglie di tutte le selezioni giovanili Azzurre fino alla Nazionale maggiore".
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