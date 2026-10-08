RFV Il direttore Capozucca: "La Fiorentina ormai è troppo in ritardo per l'Europa"

Il direttore sportivo, Stefano Capozucca, intervenuto a Radio FirenzeViola durante 'Chi si Compra?', ha parlato così del momento di casa Fiorentina ma anche di quello del Genoa, due squadre che si incroceranno sabato a Marassi: "Dalla Fiorentina ci aspettavamo tutti tanto dopo un mercato in cui ha speso molto. Anche io credevo che i nuovi giocatori potessero dare una svolta. E invece i risultati son venuti meno. Il ritorno di Paolo Vanoli è stata una scelta azzeccata, perché conosce l'ambiente e i giocatori e con lui la Fiorentina si sta rialzando. Per quanto riguarda il Genoa, non sta facendo bene, ma la società ha avuto la forza di mantenere l'allenatore, sono contento perché secondo me De Rossi non meritava di essere esonerato".

E sull'avvio di Serie A invece ha detto: "Frosinone e Cagliari sono le sorprese, merito di Alvini e Pisacane. Sono molto felice per loro. Alla fine la Fiorentina si tirerà fuori dalle zone basse e farà un campionato tranquillo. Per me l'Europa ormai è irraggiungibile, è molto difficile recuperare, poi il calcio è imprevedibile".

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