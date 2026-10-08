Quale futuro per De Gea? Rinnovo in stallo, il contratto dello spagnolo pesa e non poco
Il Corriere dello Sport torna sul momento di David De Gea, decisivo nelle ultime uscite contro Pisa e Napoli dopo un avvio di stagione complicato. Lo spagnolo, che compirà 36 anni il prossimo 7 novembre, sembra aver ritrovato il rendimento dei suoi giorni migliori e si prepara a essere ancora protagonista a Genova.
Un capitolo importante riguarda però il suo futuro a Firenze. De Gea ha ancora due anni di contratto, fino a giugno 2028, e i rapporti con la società sono ottimi, ma non è ancora chiaro se resterà fino alla scadenza. Già la scorsa estate era stata valutata una separazione, anche per il peso del suo ingaggio da 3 milioni netti a stagione e per la presenza di Tommaso Martinelli, individuato come possibile erede. La decisione spetterà a Fabio Paratici nei prossimi mesi: il dirigente dovrà valutare se rinviare ancora il ricambio tra i pali oppure avviare già dalla prossima estate il dopo-De Gea, alleggerendo anche il monte ingaggi.
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