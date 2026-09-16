Njie convocato dalla Svezia U21 per le qualificazioni agli Europei
Buone notizie per Alieu Njie. L’attaccante della Fiorentina è stato convocato dalla Nazionale Under 21 svedese in vista dei prossimi impegni di qualificazione ai campionati europei di categoria. Il classe 2005 farà parte del gruppo che affronterà due gare importanti nel giro di pochi giorni. La Svezia Under 21 scenderà in campo il 30 settembre contro la Polonia, mentre il secondo appuntamento è fissato per il 5 ottobre, quando gli svedesi affronteranno la Macedonia.
La valorizzazione di Njie
Due sfide che vedranno dunque protagonista anche Njie, chiamato a dare il proprio contributo alla selezione giovanile del suo Paese. La convocazione rappresenta inoltre un ulteriore riconoscimento per il giovane attaccante viola, che potrà così continuare a maturare esperienza anche a livello internazionale e mettere minuti importanti nelle gambe durante la pausa dedicata alle Nazionali.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
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