Lieve affaticamento per Dragusin, TMW: "Ottimismo per il Napoli"

vedi letture

Arrivano aggiornamenti dall’allenamento odierno della Fiorentina, reduce dal successo casalingo ottenuto contro il Pisa in Coppa Italia. Al centro dell’attenzione c’è soprattutto la situazione di Radu Dragusin, costretto a lasciare il campo all’intervallo nel corso della gara di ieri. Secondo TuttoMercatoWeb.com per il difensore rumeno si tratta, al momento, di un leggero affaticamento muscolare.

Buone sensazioni

Le prime indicazioni sembrano comunque essere positive: Dragusin avrebbe infatti avvertito il problema in tempo, evitando di correre rischi eccessivi. Ad ora non sembrano esserci particolari motivi di allarme, anche se sarà necessario attendere ulteriori valutazioni prima di avere un quadro definitivo. La squadra viola oggi è impegnata in una seduta prevalentemente dedicata al defaticamento dopo le energie profuse nella partita di Coppa Italia.

I passaggi attuali

Per Dragusin, invece, saranno importanti soprattutto le prossime ore e il lavoro dello staff medico e atletico. Le condizioni del centrale verranno valutate con maggiore attenzione nella giornata di domani, quando sarà possibile capire se potrà essere regolarmente a disposizione per la sfida contro il Napoli oppure se l’affaticamento lo costringerà a fermarsi. La sensazione iniziale resta comunque quella di un problema di lieve entità, con la Fiorentina che preferisce procedere con cautela per evitare qualsiasi rischio.