Calamai: "Vanoli ha normalizzato la Fiorentina. Mi piace l'idea del doppio play"

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Intervenuto come ogni mattina su Radio Firenzeviola per il "Caffè nero bollente", Luca Calamai ha parlato così del momento della Fiorentina e della vittoria dei viola contro il Pisa, 3-0 raccolto ieri nei sedicesimi di Coppa Italia: "Invito tutti alla calma ma è evidente che non possiamo che ringraziare Paolo Vanoli. Mi ha stupito perché sta normalizzando una squadra che sembra che alleni da settimane. Il comportamento della Fiorentina in campo pare più coraggioso e in questo nuovo Vanoli mi piace la voglia di sperimentare, guardo con interesse l'idea di cui ha parlato ieri nel post-gara, una Fiorentina col doppio play, con Fagioli e Oulai. Per questo il grande rimpianto è non aver dato questa squadra a Vanoli già a inizio estate, perché l'idea del doppio play può dare un'identità fortissima a questa squadra. Bravo Vanoli che ha il coraggio di sperimentare".

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