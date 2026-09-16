RFV Krausz su Pellegrino: "Sta facendo anche meno del suo potenziale"

vedi letture

L'agente ed esperto di calcio argentino, Barend Krausz, ha parlato a "Viola amore mio" in onda su Radio FirenzeViola del rendimento di Mateo Pellegrino: "Lo conoscevamo e sapevamo perfettamente quali fossero le sue qualità e i suoi limiti. Sinceramente, però, secondo me sta facendo anche meno di quello che può fare. Credo che abbia ancora un buon margine di miglioramento".

Ci si aspettava soprattutto che potesse segnare di testa. Invece, finora, tutti i suoi gol sono arrivati con i piedi.

"Sì, anche perché ha avuto pochi cross. È comunque un giocatore molto generoso. Secondo me, quando esce dal campo ha sempre la maglia sudata e ha sempre dato tutto. È normale che la tifoseria lo apprezzi e lo ami".

Qualcuno della vecchia generazione lo ha paragonato a Ciccio Graziani. Vede qualche somiglianza?

"Sì, qualche piccola somiglianza ce la può avere, soprattutto nella generosità, nell'attitudine e anche nel gioco aereo".

Le ricorda anche altri centravanti del passato?

"Sì. Penso, per esempio, a giocatori come Palermo, quello del Boca Juniors. Anche lui era un giocatore che non lasciava mai nulla di intentato in campo, sempre pronto a lottare. Pur non avendo una tecnica straordinaria, era mancino e molto bravo di testa, sicuramente più bravo di Pellegrino sotto questo aspetto. Mi sembrano comunque quei tipi di giocatori che magari non sono bellissimi da vedere dal punto di vista estetico, ma sono funzionali e, secondo me, indispensabili in una squadra di calcio. Io la punta centrale, da quando seguo il calcio, l'ho sempre vista con determinate caratteristiche e ha sempre funzionato. Le cose più sofisticate le lasciamo a quelli bravi: noi siamo più semplici".

Ascolta il podcast per l'intervista integrale!