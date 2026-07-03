CSC Flash, ore della verità per Thorstvedt. Kean proposto in Turchia
Torna l'appuntamento quotidiano con il "Chi si compra? Flash!", la rubrica quotidiana a cura della redazione di FirenzeViola.it con il riepilogo dei motimenti di mercato in casa Fiorentina.
Ore calde per Thorstvedt
Oggi è atteso un incontro tra la Fiorentina e il Sassuolo per Kristian Thorstvedt. L'idea è quella di inserire una contropartita tecnica, in particolare Simon Sohm. Magari con un piccolo conguaglio a favore dei neroverdi.
Le cifre di Beltran
Ieri Lucas Beltran è diventato ufficialmente un nuovo attaccante del River Plate: 500 mila euro di prestito oneroso con obbligo di riscatto fissato a 7 milioni. Più il 50% della futura rivendita rimasto alla Fiorentina, che risparmierà quasi 4 milioni di ingaggio al netto.
Kean proposto in Turchia?
Secondo quanto riportano dalla Turchia, i procuratori di Moise Kean avrebbero provato a proporre il giocatore al Fenerbahce che, però, sapendo della clausola da 62 milioni avrebbe fatto un passo indietro. Possibile che i viola accettino offerte anche inferiori.
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