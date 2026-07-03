Calciomercato Ore calde per Thorstvedt: oggi l'incontro col Sassuolo per dare la svolta

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Oggi l'incontro tra Fiorentina e Sassuolo per Thorstvedt: si valuta Sohm come contropartita tecnica. Possibile svolta a ore

Sono ore calde per il possibile arrivo di Kristian Thorstvedt alla Fiorentina. Il classe '99 norvegese è il giocatore prescelto dalla dirigenza viola per rinforzare il centrocampo di Fabio Grosso, che avendolo allenato in Emilia-Romagna lo accoglierebbe più che volentieri nel suo scacchiere tattico. Nella giornata di oggi è previsto un incontro tra le società per entrare nel merito della trattativa, che comunque va avanti da settimane considerando che il ragazzo vuole cambiare dichiaratamente aria.

Le cifre dell'operazione

La base economica dell’operazione è di 15 milioni e non meno. Tuttavia la Fiorentina potrebbe convincere il Sassuolo ad accettare una contropartita tecnica in modo da abbassare la pretesa e da liberarsi di un esubero che, però, piaccia all’allenatore neroverde Alberto Aquilani. In questo senso occhio a Simon Sohm, che i viola valutano qualcosa come 12 milioni di euro. Da non scartare nemmeno i vari Fazzini e Brescianini. La negoziazione potrebbe portare a una fumata bianca nel giro di pochi giorni.

La volontà del giocatore

Da parte sua Thorstvedt ha già una bozza d’accordo con la Fiorentina, piazza che gradisce e dove si trasferirebbe volentieri. Il suo contratto col Sassuolo scadrà nel 2027, la dirigenza viola può fare leva su questo. Oltretutto l’ingaggio del ventisettenne non sarebbe un problema visto che allo stato attuale si aggira intorno ai 600 mila euro l'anno. Paratici e Goretti sono fiduciosi di poter trovare la quadra con la controparte: è interesse di tutti portare avanti l'affare raggiungendo un’intesa definitiva.