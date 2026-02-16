RFV Maurizio Restelli: "Mi aspettavo la vittoria a Como, vi spiego"

L'ex centrocampista tra le altre della Fiorentina, Maruzio Restelli, ha parlato a "Viola amore mio" su Radio FirenzeViola del suo passato da giocatore preso molto spesso di "mira" dagli arbitri: "Quando ero al limite - ero abbastanza cattivello - dopo il terzo fallo reagivo protestando. Andavo dall'arbitro e gli dicevo 'se mi ammonisce mi squalificano'. L'arbitro rimaneva un po' basito, però il più delle volte mi ha aiutato. Così ho resistito a lungo prima di avere le squalifiche".

Cosa pensa della simulazione di Bastoni su Kalulu?

"Io ho avuto una reazione da sportivo. Quando ho visto Bastoni sono rimasto un po' deluso anch'io, perché poi non solo ha fatto la finta ma ha accentuato il gesto del cartellino. Questa è proprio una scorrettezza che secondo me avrebbe dovuto far scattare qualcosa, perché non esiste una roba del genere.

Passando alla Fiorentina: l'ha sorpresa il trionfo di Como?

"In parte me l'aspettavo, ho sempre detto che la squadra dovrebbe stare a livello di classifica dove sta il Bologna o il Como ora. Poi per tante ragioni non siamo riusciti a fare quello che dovevamo fare. Quella di Como è stata una partita da Serie B, giocata proprio con la grinta da Serie B, con l'umiltà di fare risultato, di non lasciare niente di intentato. Con la cattiveria giusta, l'agonismo giusto, l'attenzione giusta. Per la Fiorentina è stato un bel passaggio, mi è piaciuto perché ci sono stati tutti i presupposti per affrontare anche le prossime gare con la stessa determinazione".

