RFV Faccenda: "Ranieri è rimasto concentrato nonostante la fascia persa"

vedi letture

Questa la lettura di Mario Faccenda, a proposito di Como-Fiorentina, su Radio FirenzeViola nel corso di "Viola amore mio": "Difesa molto attenta, concentrata, non ha fatto errori tranne quell'autogol di Parisi che ci può stare. Il portiere non è stato mai impegnato. Il centrocampo bene, uniti, stretti, corti, c'erano dei buoni scambi e in avanti hanno sfruttato al meglio le occasioni".

Era arrivato il momento di schierare Ranieri nuovamente tra i titolari?

"Abbiamo dei difensori bravi che, a girare, cercano di fare il meglio. Questa volta Ranieri è stato molto concentrato, non ha fatto nessun errore. Questa è una cosa molto importante perché veniva da un periodo non bello: come entrava faceva qualche errorino. Questa volta è entrata bene e diciamo che è stato premiato. Un'ottima prestazione".

Lui stesso ha detto che non è stato facile essere degradato da capitano...

"Non è facile, ci sono passato come giocatore. Ho visto anche dei capitani - a volte è successo anche a me - che togliendogli la fascia vanno giù di morale. Non sono più concentrati. Ci vuole un po' di forza, bisogna continuare a stare attenti, soprattutto con la testa. Ranieri ci ha dimostrato sabato a Como che si è fatto trovare pronto e concentrato soprattutto".

Ascolta il podcast per l'intervista integrale!