RFV Bonfrisco sul caos di Como-Fiorentina: "Rigore viola netto. Contatto su Rodriguez non punibile"

L'ex arbitro Angelo Bonfrisco ha analizzato a Radio FirenzeViola gli episodi contestati avvenuti ieri nel corso della sfida al Sinigaglia tra Como e Fiorentina. Ecco le sue valutazioni in merito durante la puntata odierna di Viola Weekend: "Il rigore assegnato alla Fiorentina era evidente, uno di quelli che ogni arbitro vorrebbe trovarsi. Per quanto riguarda le proteste del Como sull'episodio Harrison-Rodriguez: il primo contatto è cercato dall’attaccante, che cambia direzione per andare contro l’avversario. È un normale contatto di gioco, non punibile.

Sul presunto tocco di mano di Mandragora, si tratta di una carambola con pallone che arriva dall’alto e braccio in posizione congrua: non è rigore. Decisione corretta non intervenire. Le proteste, a mio avviso, sono state eccessive".