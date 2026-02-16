Di Francesco: "Mi aspettavo la Fiorentina vincente a Como. Guardate la rosa..."

vedi letture

Vede più la Fiorentina o la Cremonese, come rivale per la salvezza? È stata questa una delle domande poste ieri in conferenza stampa a Eusebio Di Francesco, tecnico del Lecce si prepara alla delicata sfida di stasera contro il Cagliari. Uno scontro diretto che seguirà da vicino anche la squadra viola, mentre l'allenatore dei salentini ha risposto così alla domanda in questione: "Da 26/27 punti le metto tutte quante dentro. La Fiorentina guardate che squadra ha... con 21 punti è sotto il suo potenziale. La sorpresa contro il Como ci poteva stare.

E' un risultato che mi aspettavo per come sta giocando la Fiorentina. Per il resto vedo tutte le squadre in lotta. Ma non credo sia una fortuna giocare per ultimi, ti può dare quella pressione in più. Dobbiamo liberarci immediatamente di questo, portando avanti solo pensieri positivi, attorno a questa squadra che ha bisogno di tutti".