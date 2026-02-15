RFV Amerini: "La Fiorentina ha vinto da provinciale ed è quello che deve fare"

Daniele Amerini, ex centrocampista della Fiorentina, ha parlato a Radio FirenzeViola nel corso di Viola Weekend per commentare la vittoria ottenuta ieri dalla squadra di Vanoli contro il Como: "La Fiorentina ha fatto una partita da provinciale, sono le partite che servono adesso. E' stata tosta, dura, una squadra che non si fa saltare, brava nell'uno contro uno, pronta nei raddoppi. Ha sfruttato quelle poche occasioni che gli concedeva il Como, che ha riaperto la partita, secondo me, per puro caso con quell'autogol. Poi la Fiorentina è stata brava e furba nell'ultimo quarto d'ora comportandosi da squadra matura e portando la partita a non essere più giocata, con perdite di tempo e fallettini. E' quello che vogliamo vedere perché bisogna prima tirarsi fuori a questa situazione, poi io credo la Fiorentina abbia anche i giocatori per fare altro, però non è questo il momento".

Fagioli, come vertice basso, è tra i migliori della Serie A?

"Come giocatore di calcio ce ne sono pochi migliori di lui come visione, tempi, intuizione. A livello caratteriale deve crescere. Questo però credo sia il suo carattere, sta spesso zitto. Però deve migliorarci per essere il numero uno in Italia. Non parlo di perosnalità, ma nel comandare con la gestualità e con la voce".