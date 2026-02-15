RFV Dini: "Mi è piaciuto l'atteggiamento. Finalmente una Fiorentina più arretrata e stretta"

Giulio Dini, avvocato, ds e osservatore, è stato ospite di Radio FirenzeViola per parlare della vittoria ottenuta ieri dalla squadra viola contro il Como per 2-1: "La prestazione sostanzialmente è solo sinonimo di tre punti. Ovviamente è una dote non banale perché ci ha permesso di recuperare quello che è successo col Torino, partita nella quale la Fiorentina avrebbe meritato largamente la vitoria. Di ieri, insieme ai tre punti, mi porto con me l'atteggiamento. E' ciò che è stato più insolito, la novità che abbiamo accolto con grande piacere, dettata anche da qualche scelta di formazione come quella di un Ranieri con la testa giusta, che provoca anche l'avversario. Poi sono stati inseriti 2 esterni che non hanno doti indimenticabili, ma che sicuramente sono due giocatori che non mollano, che tengono alto il livello dell'identità. Chi viene dalla Premier League sa che prima bisogna combattere e poi si deve giocare, tanto è vero che forse Solomon ha fatto meglio la fase difensiva rispetto a quella offensiva. Tengo poco altro perché credo che ieri la partita l'abbia sbagliata il Como anche se gioca così con tutte. Vuole cercare di creare una superiorità nel mezzo, di portare Ramon da dietro, di creare questa trama fitta. Giocando così può succedere che arrivi una sconfitta di fronte a una squadra che sta finalmente più arretrata e stretta".

