Live Como-Fiorentina 1-2, rivivi la diretta testuale di Firenzeviola.it!

16.58 - Con la partita termina qui la nostra diretta testuale. Su Firenzeviola.it tutte le voci e le notizie dal post-partita.

16.56 - La Fiorentina mette a segno una vittoria fondamentale e batte il Como 2-1 con le reti di Fagioli e Kean su rigore. Sono 21 i punti in classifica, agganciato il Lecce al quart'ultimo posto.

90' +5' - FINISCE QUI! LA FIORENTINA VINCE A COMO!

90' +4' - Grande azione in uscita di Pongracic che guadagna anche un corner.

90' +2' - Per adesso il muro della Fiorentina regge. Mancano 3 minuti alla fine.

90' - Assegnati 5 minuti di recupero.

90' - ESPULSO MORATA. Altro giallo per lo spagnolo che reagisce su Ranieri. Giallo anche per Ranieri.

88' - Giallo per Morata e Mandragora che si sono accapigliati.

87' - Si riprende senza calcio di rigore.

87' - Parisi fa una sceneggiata cadendo a terra su un contatto leggerissimo di Addai a palla ferma. Animi caldissimi a Como.

86' - Il Como chiede un calcio di rigore per fallo di mano di Mandragora.

84' - Doppio cambio nella Fiorentina: fuori Fagioli e Kean, dentro Ndour e Piccoli.

82' - Giallo per Jesus Rodriguez che protesta dopo un fallo fischiato su Dodo.

79' - La Fiorentina rischia con un corner concesso in maniera ingenua da Harrison e ben coperto dalla difesa. Ma la squadra viola si sta facendo male da sola.

77' - Autogol incredibile di Parisi che dopo una spizzata di Morata sbaglia intervento e calcia con il sinistro in porta. De Gea non può nulla e il Como accorcia.

77' - GOL DEL COMO. AUTOGOL DI PARISI.

72' - Cambio nel Como: dentro Caqueret al posto di Vojvoda.

70' - Espulso Vanoli! L'allenatore della Fiorentina si è infuriato con la panchina del Como per le proteste sul calcio di rigore richiesto, l'arbitro decide di espellere il tecnico.

69' - Il Como si infuria per un presunto rigore per contatto di Harrison su Jesus Rodriguez ma è chiaramente lo spagnolo che cerca il fallo. Panchina lariana infuriata.

65' - Occasione monumentale per il Como! Parisi si addormenta sugli sviluppi di un corner, la palla esce da un rimpallo e Kempf tira da due passi non trovando incredibilmente la porta. Si lamenta di una spinta il difensore viola ma per l'arbitro non c'era nulla, che brivido.

62' - Riprende il gioco con Pongracic che può rientrare in campo dopo circa un minuto fuori.

61' - Gioco fermo per problemi di giramento di testa a Pongracic, con lo staff che deve entrare in campo mentre il Como si infuria. Ma non sembrano affatto scene da parte del centrale croato.

58' - Altri due cambi per il Como: fuori Douvikas e Perrone, dentro Morata e Addai.

57' - Ancora pericoloso il Como con un tiro di Baturina che stavolta spaventa De Gea finendo fuori non di molto.

56' - Jesus Rodriguez! Prova a reagire il Como con un tiro rasoterra dal limite dell'area centrale, bloccato facilmente da De Gea.

54' - Kean non trema, mette a sedere Butez con una finta e la piazza al sette: Fiorentina sul doppio vantaggio al Sinigaglia!

54' - GOOOOOLLLL!!! GOOOOOLLL!!! RIGORE PERFETTO DI KEAN: FIORENTINA 2 COMO 0!

52' - CALCIO DI RIGORE PER LA FIORENTINA! Mandragora steso in area da un calcetto di Perrone, pochi dubbi per l'arbitro.

50' - Parisi pericoloso facendo tutto da solo, alla fine però non serve Kean ma tira dalla distanza colpendo proprio il compagno.

49' - Gran giocata di Kean che va via a Kempf e lo costringe al giallo.

48' - Ancora pericolosi i padroni di casa, stavolta è bravo Pongracic a coprire su Douvikas.

47' - Prima azione offensiva del Como con un cross dalla destra ben letto da Ranieri.

45' - SI RIPARTE! Con un doppio cambio nel Como: dentro Moreno e Jesus Rodriguez, fuori Valle e Kuhn.

--- INTERVALLO ---

45' +1' - FINISCE QUI IL PRIMO TEMPO. Squadre negli spogliatoi sul punteggio di 1-0 per la Fiorentina.

45' - Assegnato 1 minuto di recupero.

45' - Baturina! Rinvio sbagliato di De Gea sbagliato che propizia l'azione del Como con Baturina che calcia da sinistra ma spara alto.

43' - Altra azione del Como che si conclude con un colpo di testa di Douvikas stavolta più pericoloso anche se termina alto sopra la traversa.

42' - Azione pericolosa del Como che sta due minuti al limite dell'area prima del cross che trova Nico Paz ben coperto, il suo colpo di testa si impenna e lo prende De Gea.

40' - Parisi rischia tantissimo ma fa una cosa eccezionale uscendo palla al piede dalla propria area in slalom e rilanciando l'azione della Fiorentina.

37' - Palla leggermente lunga di Dodo per Kean che aveva fatto il movimento in profondità non seguito dai difensori del Como.

36' - Nonostante il blocco della Fiorentina sia bassissimo per ora impeccabile in fase difensiva la Viola. Il Como sta facendo fatica ad incidere.

34' - Nico Paz spara in curva un mancino dalla distanza. La Fiorentina si è abbassata tantissimo dopo il gol segnato.

30' - Pongracic rischia in marcatura su Douvikas in area ma grazie all'aiuto di Fagioli evita il peggio.

28' - Risponde subito il Como con un cross dalla destra che trova l'inserimento di Nico Paz che colpisce di prima ma da posizione defilata non trova la porta.

26' - Un gol di pregevole fattura per il numero 44 per la Fiorentina, il primo in campionato. Fagioli raccoglie un pallone respinto al limite dell'area, dopo un primo tiro rimpallato con una finta salta Kempf e poi a tu per tu con Butez la mette all'angolino sul primo palo. Fiorentina in vantaggio al Sinigaglia!

26' - GOOOOOOLLLL!!! GOOOOOLLLL!!! LA SBLOCCA FAGIOLI!

26' - Ennesimo cross di Harrison preda della difesa del Como. Piuttosto attivo l'inglese in questo primo tempo ma ancora non ha trovato giocate decisive.

22' - Sempre ritmi bassi al Sinigaglia, il Como tiene palla ma per adesso la Fiorentina non lascia spazi.

19' - Tiro dalla distanza di Nico Paz che non impensierisce De Gea che blocca facilmente al corpo.

18' - Tentativo di Harrison da fuori area, ma calcia fuori.

15' - Ci prova Ranieri di testa su corner ma colpisce debolmente e il pallone termina sul fondo.

13' - Dopo il buon ritmo dei primi minuti ora la palla sta parecchio a centrocampo. Fase di studio della partita.

9' - Dodo rischia tantissimo perdendo palla in uscita, poi però copre su Nico Paz che sbaglia il passaggio sulla trequarti.

6' - Pallone pericoloso di Pongracic per Brescianini, Butez però è attento ed esce alto sul centrocampista viola.

3' - Dodo si addormenta come già fatto col Torino, per sua fortuna Valle è in leggero fuorigioco prima di arrivare a tu per tu con De Gea. Ma il brasiliano non sembra aver imparato dagli errori di una settimana fa...

2' - Nulla di fatto dallo schema da calcio d'angolo del Como letto bene da Fagioli.

1' - Subito pericoloso il Como con Nico Paz che scappa sulla destra sfruttando uno scivolone di Parisi, l'argentino mette in mezzo e Pongracic di ginocchio chiude in corner.

0' - VIA! SI PARTE! Primo pallone giocato dal Como, in completo blu. Fiorentina con la divisa arancione.

Buonasera amici e lettori di Firenzeviola.it, questa è la diretta testuale di Como-Fiorentina, partita in programma alle 15 e valida per la 25esima giornata di Serie A. È tutto pronto al Sinigaglia dove i viola sono chiamati all'impresa, contro una squadra che vola sulle ali dell'entusiasmo e punta ad un posto nella prossima Champions League. I gigliati invece devono di nuovo uscire dalle sabbie mobili nelle quali sono finiti dopo un punto raccolto nelle ultime tre, anche perché il campionato non aspetta più e la salvezza rischia di diventare un miraggio. Vi racconteremo come di consueto tutte le emozioni della sfida: restate con noi!

Queste le formazioni ufficiali del match:

COMO (4-2-3-1): Butez, Valle, Ramon, Kempf, Vojvoda, Da Cunha, Perrone, Kuhn, Paz, Baturina, Douvikas. Allenatore: Fabregas.

A disposizione: Tornqvist, Vigorito, Cavlina, Caqueret, Morata, Sergi Roberto, Lahdo, J. Rodriguez, Moreno, Smolcic, Diego Carlos, Addai, Van Der Brempt.

FIORENTINA (4-1-4-1): De Gea, Dodò, Pongracic, Ranieri, Parisi; Fagioli; Brescianini, Mandragora, Harrison, Solomon; Kean. Allenatore: Vanoli.

A disposizione: Lezzerini, Christensen, Comuzzo, Gosens, Fazzini, Ndour, Fortini, Kouadio, Balbo, Fabbian, Piccoli.