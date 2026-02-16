RFV Salvatore Esposito: "Fagioli? Non me l'aspettavo regista di ruolo"

Queste le parole dell'ex Fiorentina, Salvatore Esposito, a Radio FirenzeViola durante "Palla al centro" su Nicolò Fagioli: "Secondo me Fagioli è un buon giocatore anche tecnicamente, però fare il ruolo di regista non me l'aspettavo. Non pensavo potesse fare quel ruolo, mi sembra che stia andando abbastanza bene, anche se per me rimane un trequartista più che regista".

Cioè lo vedrebbe più avanti?

"Secondo me sì, perché tecnicamente tra tutti i centrocampisti della Fiorentina è quello più dotato. Questa l'impressione che ho avuto nelle partite che ho visto. Quindi se lui si cala nel ruolo e ci crede, alla lunga può diventare anche un buon regista".

Cosa ne pensa di questa Fiorentina?

"La partita col Pisa può significare tutto il campionato secondo me. Anche perché gli scontri diretti hanno dato una mano alla Fiorentina questa domenica. Se riesce a battere il Pisa, come auguro, credo che la Fiorentina piano piano possa uscire dalle sabbie mobili".

