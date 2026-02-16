FirenzeViola Celeste Pin, stamattina la sepoltura a 7 mesi dalla morte. Tanti ex viola presenti

Dopo sette, lunghissimi mesi d’attesa, nella mattinata di oggi si è finalmente svolta la cerimonia di sepoltura di Celeste Pin, l’ex difensore viola scomparso lo scorso 22 luglio a seguito di un gesto volontario. Il funerale di Pin si era svolto nella chiesa di Santissima Annunziata il 1° agosto successivo ma da allora - per questioni di natura burocratica e per le indagini in corso fino a poco fa - non era stato possibile tumulare la salma. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, infatti, il feretro è stato tenuto fermo fino a ieri.

All’evento di questa mattina - che si è svolto in forma strettamente privata - era presente la vedova di Celeste, Gloria, i figli Melissa e Jonis, una rappresentanza del Viola Club Firenze 2005 oltre agli ex viola (e amici di una vita) Giancarlo Antognoni, Renato Buso con la moglie, Moreno Roggi e la consorte, Roberto Galbiati e Giovanni Galli. Sulla bara di Pin è stata deposta una maglia del Viola Club di cui era presidente onorario e che da settembre ormai porta il suo nome.