Gud ancora a parte, Rugani punta il Pisa: le ultime dall'allenamento al VP

Ancora lavoro differenziato per Gudmundsson, mentre Rugani si avvicina sempre di più al rientro, anche se potrà essere utilizzato solo in campionato contro il Pisa, dato che non è inserito nella lista Uefa. Sono queste le indicazioni emerse dal Viola Park nel primo vero giorno di allenamento della Fiorentina, che dopo la domenica di riposo concessa per smaltire le fatiche della sfida contro il Como è tornata in campo per preparare la trasferta di Conference League contro lo Jagellonia.

Il numero 10 prosegue nel programma personalizzato dopo la distorsione alla caviglia rimediata contro il Torino e una sua convocazione per la gara di giovedì in Polonia appare al momento difficile. Situazione diversa per Rugani, che ha ormai superato l’infortunio e punta a tornare a disposizione per il derby di lunedì prossimo. Nessun problema, infine, per Solomon: a Como ha disputato l’intera partita pur non essendo al meglio - tanto da aver chiesto un antidolorifico durante il riscaldamento - ma adesso è pienamente recuperato.