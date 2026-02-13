A Como lascerei Dodò in panchina. Fagioli l'anti Fabregas. A Kean chiedo i gol salvezza poi ognuno per la sua strada. Per il futuro meglio Tudor di De Zerbi

Il calcio italiano si è innamorato del Como. Anche Giancarlo Antognoni mi ha confidato che segue spesso le partite della squadra di Fabregas. Normale. I lariani sono un condensato di talento, di freschezza, di ambizione. Sono piccoli ma ragionano da grandi. Hanno un padrone ricco e spendono i soldi in maniera geniale. Chi di noi non prova un pizzico di invidia nel vedere come la competenza fa ancora la differenza? Sulla carta non ci sarebbe partita. Loro dopo la qualificazione al Maradona camminano a metri di altezza noi rotoliamo. Ma il calcio è una storia nella storia. Fortunatamente ogni turno di campionato c'é il risultato strano. La squadra di Vanoli ha l'uomo giusto per mandare in tilt la macchina da risultati Como. Mi riferisco a Fagioli. Nel ruolo alla Pirlo che gli è stato cucito addosso il centrocampista viola può guadagnare quqlche secondo nella giocata e accendere i contropiedi che potrebbero far saltare i meccanismi difensivi della corazzata lariana. Le ripartenze di Kean e magari di Solomon potrebbero lasciare un segno decisivo. A patto poi, di non subire tre o quattro reti.



Fuori Dodò

Per Vanoli è arrivato il momento delle scelte coraggiose. Di far capire al gruppo che coloro che non hanno la testa nel carrarmato (come dice Paratici) si possono tranquillamente accomodare in panchina. Tanto per essere chiari penso a Dodò. Il brasiliano contro il Torino è stato superficiale oltre che maldestro. Sembra disancorato dalla realtà. Preoccupato di cercare il colpo invece di non perdere di vista la linea difensiva. Dodò lo vedrei in panchina. A riflettere sul presente e sul futuro. Altro che allungargli il contratto. Vedete società pronte a mettersi in fila tra pochi mesi per il suo cartellino? Metterei Comuzzo a destra riportando Ranieri titolare al fianco di Pongracic.

A Como mi aspetto altre invenzioni da Moise. Ha la gamba giusta, finalmente. E un attaccante quando comincia a segnare vede di colpo la porta avversaria più larga.può regalarci le reti di cui abbiamo bisogno per restare in Serie A. Poi, a giugno ognuno per la sua strada. Anche perché se dovessimo andare ai Mondiali potremmo ritrovarci a inizio agosto un giocatore ancora più stanco del solito. Non so dove potrebbe andare questo attaccante che si porta dietro ancora troppi punti interrogativi. Penso all'estero magari da qualche sceicco.