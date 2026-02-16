Il Caffè Nero Bollente: "Condizione e leadership, all'Italia serve questo Fagioli"
Nel consueto appuntamento del mattino di Radio FirenzeViola, col "Caffè nero bollente" in onda durante "Buongiorno Firenze", l'opinionista Luca Calamai ha fatto una riflessione sul momento d'oro di Nicolò Fagioli: "Per un delicatissimo playoff Mondiale, mi auguro di rivedere nel gruppo azzurro un Fagioli recuperato, che da mesi dimostra non solo di essere in una condizione straordinaria, ma anche di aver ripreso quella leadership che gli mancava. Al contrario, non vorrei vedere in Nazionale Bastoni, che ha messo il calcio italiano alla berlina in tutto il mondo". Qua sotto il video:
Dopo Como non ci sono più attenuanti: mai più ricadute di prestazioni e risultati. Per la salvezza serve una squadra così. Fagioli dirige, Parisi l’umiltà al potere. Nel gelo di Bialystok un bel turn-overdi Mario Tenerani
