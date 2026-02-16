Restyling Franchi, l'ass. Perini: "Fondazioni di copertura avviate: siamo in anticipo"

Oggi alle 16:52Primo Piano
di Redazione FV

Rispondendo al question time richiesto quest'oggi a Palazzo Vecchio dal consigliere comunale Massimo Sabatini sul tema legato ai lavori di ristrutturazione dello stadio Artemio Franchi, l'assessore allo sport del Comune di Firenze Letizia Perini ha risposto così a proposito delle migliorie alla Curva Fiesole: “Le fondazioni di copertura sono state avviate il 20 gennaio, in anticipo rispetto alla data del cronoprogramma. Per i montaggio dei gradoni, l'avvio delle lavorazioni ha preso avvio nel novembre 2025, allo stato attuale il 60% è già stato realizzato in stabilimento.

Il montaggio della copertura avverrà in tempo e si conferma che il termine della fase è previsto per il 26 agosto 2026”.