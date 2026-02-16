La famiglia di Pin: "Oggi abbiamo salutato Celeste: lo porteremo nel cuore"

vedi letture

Come anticipato questa mattina in anteprima da Firenzeviola.it ( LEGGI QUI ), oggi presso il cimitero di San Miniato a Monte si è svolta la cerimonia di sepoltura di Celeste Pin, morto suicida lo scorso 22 luglio. A margine della funzione, la famiglia dell'ex viola - la moglie Gloria e la figlia Melissa - hanno voluto emettere un comunicato: "Oggi, dopo quasi sette mesi, abbiamo finalmente dato sepoltura a Celeste. È stato un tempo lungo e doloroso, pieno di attese e di vuoti difficili da spiegare. Ma oggi abbiamo potuto salutarlo con amore, in modo semplice e dignitoso, come lui avrebbe voluto".

La nota poi prosegue: "Desideriamo anche ringraziare di cuore chi ci ha permesso e concesso che Celeste potesse riposare in un luogo così speciale. Ora Celeste riposa al Cimitero delle Porte Sante di San Miniato al Monte, Firenze. Per chi desidera ricordarlo con una preghiera o un pensiero, potrà farlo lì, nel silenzio e nel rispetto. Noi lo affideremo ogni giorno al ricordo più bello: la sua bontà, il suo sorriso, la sua presenza nella nostra vita. Grazie a chi ci è stato vicino con discrezione, affetto e rispetto. Porteremo sempre Celeste nel cuore. Gloria e Melissa".