Drago: "Vittoria a Como? Ora vietato ripetere l'errore fatto dopo Bologna"
Massimo Drago, ex allenatore tra le altre di Crotone e Cesena, è intervenuto oggi a Radio FirenzeViola. Queste le sue valutazioni sulla sfida di ieri a Como: "E' una stagione che è nata malissimo. All’Inizio la Fiorentina non era squadra, il gruppo era sfilacciato, ognuno pensava al suo orticello. Poi con Vanoli qualcosa si è messo a posto ma ancora rischi di fare difficoltà a comportarti come squadra che è in lotta per non retrocedere. Una squadra che è abituata a queste zone magari non perde i punti che ha perso la Viola nei minuti di recupero".
Con questa vittoria la Fiorentina potrebbe far ripartire una striscia positiva dopo Como?
"Una squadra intelligente e formata da giocatori intelligenti deve prendere esempio dalle esperienze passate, ovvero la vittoria col Bologna, giocata con un grado emotivo elevato per il presidente Commisso e bene anche dal punto di vista tecnico. Dopo quella vittoria tutti pensavano che la Fiorentina avesse risolto i suoi problemi invece è ricaduta. La Fiorentina deve fare esperienza di quel periodo per non ricadere negli stessi errori. Ecco perché la Fiorentina deve ancora lavorare tanto per uscire dai bassifondi della classifica".
