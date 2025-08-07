RFV Martorelli: "Gli esuberi complicano la vita di tutti i club. Ikoné e Sottil non hanno futuro con Pioli"

Giocondo Martorelli, noto agente e intermediario di mercato, è intervenuto nel corso di "Palla al Centro" su Radio FirenzeViola ripartendo dagli esuberi della Fiorentina: "Sicuramente le uscite sono la cosa più complicata per tutte le società. Tutti i club vogliono vendere gli esuberi e diventano un problema. Poi quando ci sono giocatori che rifiutano anche alcune destinazioni allora le cose si complicano. Soprattutto gli esterni quest'anno dovranno cambiare squadra e quindi capire che non c'è grande spazio in questa Fiorentina. Tutti dovranno valutare la cessione per andare a giocare di più altrove. Mi riferisco a Ikoné o Sottil. Nel modulo di Pioli non hanno un grande futuro. Da quello che mi risulta è questa la linea della società. La Fiorentina vuole rinforzare la squadra ma i bilanci vanno salvaguardati e legittimamente devono pensare a vendere qualcuno perché altrimenti anche per Pioli diventa tutto più complesso, non può allenare 30-35 calciatori".

La Fiorentina cosa deve fare con questi esuberi?

"Rispetto a qualche anno fa, quando c'erano meno stranieri e i rapporti con giocatori e club erano diversi. Bisogna cercare sempre un punto d'equilibrio, sempre stando vicino agli interessi dei propri assistiti ma arrivando anche ai giusti compromessi con le società. Oggi gli agenti guardano soprattutto agli interessi economici, vogliono guadagnare da qualsiasi operazione e magari dicono di no a una cessione perché pensano di prenderne di più altrove".

