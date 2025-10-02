RFV Martinelli ancora in panchina, Fontana: "Giusto così, sovraccaricarlo sarebbe errato"

vedi letture

Alberto Fontana, ex portiere, nel corso di "Chi si compra?" su Radio FirenzeViola ha parlato delle difficoltà attuali che sta riscontrando la Fiorentina in questo avvio di stagione. A partire però, dalla scelta di confermare David De Gea in porta stasera contro il Sigma Olomouc anziché lanciare Tommaso Martinelli, rimasto a Firenze per recitare il ruolo di dodicesimo ma senza ancora trovare spazio: "Lo trovo condivisibile. Il momento è di quelli in cui le cose non vanno bene, sovraccaricare un ragazzo più del dovuto sarebbe sbagliato. Martinelli va gestito, adesso ci sono malumori e probabilmente è meglio prendersi un po' di tempo".

Martinelli deve ambire a giocare o è più importante valutare la crescita generale?

"Cambia tutto sulla scelta che si fa in estate. Sono poco convinto che fare il terzo per due anni gli abbia dato una mano, perché devi masticare il campo. Invece salendo a secondo cambia tutto, allenarsi con De Gea è un salto in avanti e i minuti in campo per un portiere sono fondamentali. Bisogna capire quando troverà il momento ideale, perché comunque gioca alla Fiorentina".

Eppure qualcuno si immagina per lui un percorso "alla Donnarumma".

"Quando si parla di Donnarumma, Buffon, Peruzzi, dico sempre che sono esempi sbagliati. Perché sono di un altro livello, non è la normalità quella. Le storie dei portieri forti parlano di un certo percorso, come è successo a Vicario o Caprile: hanno fatto tutti un percorso graduale, gli altri non sono casi da prendere in esame perché hanno avuto crescite fuori dal comune".