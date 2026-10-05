RFV Marianella: "Non mi convince Viery come terzino, vedrei meglio Ranieri a sinistra"

Massimo Marianella, storica voce di SkySport è intervenuto nel corso di "Palla al Centro" su Radio FirenzeViola e ha parlato di Fiorentina: "In questo momento la Fiorentina deve trovare qualcuno che possa rifornire Pellegrino con cross capaci di poterlo esaltare. Valdepenas può essere l'ideale, anche Jimenez. Su Dodo direi di arrenderci. Poi vi dico la verità, Viery non mi piace come esterno basso a sinistra, se proprio devi adattare un centrale lì metterei Ranieri, che l'ha fatto alla Salernitana. E anche l'idea di cercare un terzino sinistro sul mercato a gennaio non mi fa impazzire perché fra qualche mese tornerà Fabiano Parisi.

Io onestamente a gennaio prenderei un solo giocatore, un centrocampista di recupero palla e dinamico. I problemi della Fiorentina partono anche da lì. Sono uno di quelli che pensa che Oulai e Fagioli possano giocare insieme, con Oulai più centrocampista da pressing e Fagioli a pitturare. Ma anche in questa ottica un centrocampista di quantità serve. Ndour ha grandissima potenzialità, mi piace tantissimo anche come persona, ma non è estremamante fisico né veloce. Per me è un giocatore destinato a diventare molto più forte, ma è un percorso appena iniziato. Quindi io in questo momento vicino a Fagioli e Oulai metterei Atta. Io onestamente alla lunga poi davanti metterei Beto. Se capisce che nel suo contratto non c'è scritto che deve far gol in rovesciata ma può segnare in un altro modo lui è l'ideale. Il lavoro di Pellegrino per la squadra è straordinario ma, ripeto, alla lunga secondo me Beto è una garanzia maggiore.

Io ho una visione positiva della Fiorentina. Paratici ha fatto un lavoro super e ha dato in mano all'allenatore una squadra che può far risultati ma soprattutto che può far divertire molto. Adesso c'è Genoa-Fiorentina, i viola incontrano una squadra a difficoltà. Daniele De Rossi secondo me è un allenatore straordinario ma sta facendo fatica. Ci sono problemi evidenti nel Grifone, che è all'ultima spiaggia. Questa è una partita fondamentale per la stagione di entrambe le squadre ma la Fiorentina è più forte".