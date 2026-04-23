Seria A, il programma del 36° turno: Fiorentina-Genoa domenica alle 15
La Lega Serie A ha da poco reso noto il programma della 36° giornata. La Fiorentina sarà impegnata al Franchi contro il Genoa di De Rossi domenica 10 maggio alle 15:00. In contemporanea alla squadra scenderanno in campo Cremonese e Pisa, mentre il big match tra Milan e Atalanta è in programma per domenica alle 20:45. Chiude la giornata Napoli-Bologna il lunedì. Di seguito tutto il programma:
08/05/2026 Venerdì 20.45 Torino - Sassuolo
09/05/2026 Sabato 15.00 Cagliari - Udinese
09/05/2026 Sabato 18.00 Lazio - Inter
09/05/2026 Sabato 20.45 Lecce - Juventus
10/05/2026 Domenica 12.30 Verona - Como
10/05/2026 Domenica 15.00 Cremonese - Pisa
10/05/2026 Domenica 15.00 Fiorentina - Genoa
10/05/2026 Domenica 18.00 Parma - Roma
10/05/2026 Domenica 20.45 Milan - Atalanta
11/05/2026 Lunedì 20.45 Napoli - Bologna
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