RFV Malotti: "Vanoli ha fatto bene, ma non è un allenatore che fa sognare i tifosi"

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Il tecnico italiano, Roberto Malotti, è intervenuto a Radio FirenzeViola nel corso de' "I Tempi Supplementari" parlando del lavoro svolto fino a questo momento dal tecnico viola, Paolo Vanoli. Queste le sue parole: "Da un punto di vista di risultati non c'è dubbio che l'allenatore ha fatto bene. Ha ereditato una Fiorentina, che per la maggiorparte dei tifosi era retrocessa, per quanto riguarda invece l'idea e il sogno di un tifoso, che spera di vedere alcune cose dalla squadra per cui tifa, ci sono dei dubbi. Nell'idea del tifoso oltre al raggiungimento sportivo, c'è anche la voglia di poter sognare, quando si va a vedere una partita. Questo con la gestione Vanoli non si è visto. Da un punto di vista del punteggio si merita una riconferma. La scelta deve essere fatta dal direttore, che conosce l'idea dei calciatori sul tecnico. Il direttore ha idea di quanto i calciatori seguono il tecnico. Se io faccio un esame di quello che ho visto in questi 4 mesi, la percezione che sia un allenatore, che si fa seguire alla lettera dai giocatori, non c'è. In base a quello che vedo nelle partire posso dire che la squadra ha avuto un miglioramento, ma fare peggio era difficile".

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