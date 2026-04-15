Vanoli a Sky: "Bello il gesto del Franchi per Sarri. Io voglio continuare qui"

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Il tecnico della Fiorentina, Paolo Vanoli, ha parlato a Sky Sport alla vigilia della gara di ritorno di Conference League contro il Crystal Palace. Queste le sue parole: "Sappiamo che dobbiamo fare la partita perfetta, ma sappiamo anche che il calcio può regalare questi sogni e domani ci dobbiamo provare con le forze che abbiamo a disposizione e la mente libera, sapendo anche che possiamo rischiare qualcosa. Il bello del calcio è arrivare a queste partite per provare a fare qualcosa che anche in campionato sembrava impossibile. Ho detto ai ragazzi che dobbiamo provarci".

Vi sentite più liberi mentalmente dopo la vittoria contro la Lazio?: "E' stata la vittoria più importante del campionato, per il gruppo e per come l'abbiamo affrontata, contando anche tutti gli assenti che avevamo. Sono stati 3 punti importanti sapendo che ci avvicinano a qualcosa di straordinario, numeri alla mano. Ora però testa e piedi per terra, dobbiamo andare a Lecce pensando di dover ancora raggiungere quei punti che ci servono".

La infastidiscono le voci sul prossimo allenatore?: "Sono giochi mediatici a cui siamo abituati. Mi soffermo su una cosa, perché è bello anche vedere un allenatore entrare in campo ed essere acclamato dai tifosi avversari. Mister Sarri ha dimostrato con le vittorie e il gioco di essere un grande maestro, per questo è stato bello. Per il resto sono nel calcio da tanti anni, so come funziona, io vado avanti. Devo solo guardare quello che stiamo facendo e che stanno dicendo i numeri".

Lei spera di rimanere?: "Assolutamente, quando faccio qualcosa poi voglio continuarlo. La società mi ha sempre dato fiducia, so la stima che hanno nei miei confronti. Io devo guardare il presente e finire quello che è stato iniziato, che sembra poco ma è tanto".

Come sta Moise Kean?: "Stiamo tentando di recuperarlo, stiamo facendo di tutto anche col ragazzo con doppie sedute. Ci tiene a provare a darci una mano in questo finale di campionato. E' un fastidio che ha un po' interrotto ciò che aveva fatto lo scorso anno, ma grazie al gruppo abbiamo sopperito alla mancanza di un giocatore importante".