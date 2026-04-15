Contro il Palace con cinque assenti: ecco chi non recupera in casa Fiorentina

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Moise Kean, Fabiano Parisi, Niccolò Fortini e Marco Brescianini: i quattro infortunati in casa viola assenti lunedì sera in Fiorentina-Lazio che saranno assenti nel ritorno di Conference League domani contro il Crystal Palace, perché nessuno di loro recupera (e l’ex Atalanta non ci sarebbe stato comunque perché non inserito in lista Uefa). L’obiettivo diventa in automatico la trasferta di Lecce di lunedì prossimo. Lo scrive il Corriere dello Sport, che fa il punto sugli acciaccati.

Per Kean si tratta sempre dell'ormai noto infortunio alla tibia, mentre Parisi è alle prese con un edema osseo al piede destro rimediato contro l'Inter, Fortini invece è out per una sindrome retto-adduttoria e Brescianini (che non è comunque in lista Uefa) per un risentimento muscolare a carico dell’adduttore sinistro La navigazione a vista procederà fino alla partenza per il Salento, con Fortini ad oggi un po’ più sicuro degli altri due di salire sull’aereo. E con lui probabilmente anche Brescianini. Rientrano invece Nicolò Fagioli e Albert Gudmundsson, assenti contro la Lazio in campionato perché squalificati.Non ci sarà Dodo, a sua volta fermato per un turno in Europa, e relativa "suggestione" Harrison terzino, mentre Pongracic torna al centro della difesa con Ranieri.