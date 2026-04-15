Bucchioni ridimensiona Vanoli: "Non ha fatto cose straordinarie alla Fiorentina"

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Intervenuto a TMW Radio nel corso di Maracanà, Enzo Bucchioni ha detto la sua sul lavoro di Paolo Vanoli alla guida della Fiorentina: "Ha fatto un buon lavoro, ma non cose straordinarie. Doveva salvarsi e lo sta facendo. La Fiorentina si è trovata lì ma con un organico che ha qualità. Gli va detto bravo, ma non sto qui ad applaudire. La partita con la Lazio inguardabile, in Conference non ci siamo proprio, Vanoli ha fatto un po' più del suo ma non oltre".