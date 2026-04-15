RFV Mpasinkatu: "Vanoli merita la riconferma e l'opportunità di ripartire in una situazione normale"

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Il dirigente sportivo, Malu Mpasinkatu è intervenuto a Radio Firenzeviola durante "Palla al Centro" per parlare del futuro di Vanoli e della sfida di domani contro il Crystal Palace. Ecco le sue dichiarazioni: "Io vedrei la conferma di Vanoli in maniera positiva perché è arrivato in una situazione drammatica e ha praticamente salvato la Fiorentina. Fabio da dirigente saggio spero che dirà vediamo come riesce a lavorare in una situazione normale e non anormale. Si merita la conferma e il prossimo anno non ha scuse e potrà partire bene. Io capisco i tifosi però devono farlo lavorare, diamogli l’opportunità e poi lo giudicheremo. Io penso che la Fiorentina per gli allenatori toscani è un sogno, lo stesso Sarri e per questo i tifosi lo sanno e la riconoscono questa gratitudine. Grosso non mi dispiace, sta facendo un ottimo lavoro con il Sassuolo, è quel tipo di allenatore che potrebbe avere un step superiore però ripeto in questo momento penso che Vanoli voglia rimanere nella panchina che si è meritato, non vede l’ora di ripartire facendo bene. Paratici vorrebbe fare qualcosa di importante alla Fiorentina tipo portarla in Champions".

Cosa ne pensa della sfida di domani Fiorentina-Crystal Palace?: "E’ difficile ma non impossibile. La Fiorentina è uscita dalla zona rossa e quando una squadra ha la testa più libera, non ha niente da perdere e può essere un fattore non da poco. Basta cominciare bene subito e così la partita si può sbloccare. A partire da domani qualora ci fosse l’eliminazione la testa deve essere proiettata già sul futuro".

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