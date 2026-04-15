FirenzeViola Dalla Ferrari alla Fiorentina, Francesco Picciotto il nuovo manager: "Un onore e una grande responsabilità"

vedi letture

In queste ore la Fiorentina ha ufficializzato l'addio di Enrico Peruzzo, da anni nella società con vari incarichi, da ultimo quello di Chief Revenue Officier. Ma non ci sono solo addii. Perché da qualche tempo al Viola Park è arrivato un nuovo manager, il cui ruolo si può definire "revenues & marketing director". Si tratta di Francesco Picciotto che di fatto sostituirà proprio Peruzzo. Picciotto su LinkedIn si dice entusiasta di questo nuovo capitolo: "Grato per il percorso che mi ha portato fin qui e pronto ad affrontare questa nuova sfida professionale con energia, passione e ambizione. Entrare a far parte di un club così storico e iconico è sia un onore che una grande responsabilità. Non vedo l'ora di vedere ciò che ci aspetta soprattutto ora che ci avviciniamo a una stagione davvero speciale: quella del centenario" si legge sul suo profilo dove elenca i numerosi incarichi.

Francesco Picciotto viene da 7 anni in Ferrari, prima come senior partnership marketing manager (per 5 anni) poi come title and premium partners area manager. Prima ancora 4 anni nel settore giovanile e nell'Academy dell'Inter. Laureato all'Università degli Studi di Milano ha specializzato il suo inglese a Cambridge. Dopo l'arrivo di Fabio Paratici come direttore sportivo ecco dunque un'altra figura internazionale e di prestigio nel club.