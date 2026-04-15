RFV Fratini: "Domani si decide il futuro di Vanoli. Kean? Assenza che pesa tantissimo"

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L'intermediario e scout di mercato Michele Fratini, è intervenuto a Radio Firenzeviola durante "Palla al Centro". Ecco le sue dichiarazioni: “Domani c’è la partita in cui la Fiorentina si gioca tutto e anche il futuro di Vanoli. Quando è arrivato Paratici, Vanoli è stato bravo a trovare il modulo giusto ma se domani la Fiorentina va fuori dalla Conference non può restare a Firenze. Se vince è giusto che rimanga perché dai un senso di continuità. Vanoli ha messo il suo, è un mentalizzatore della squadra di Conte però la Fiorentina avrebbe bisogno di una scia diversa, un impatto diverso. I tifosi non ce la fanno più, qui contano i risultati. La Fiorentina ha una struttura da Champions League, Vanoli domani deve caricare la piazza, fare gol e crederci. La Fiorentina ha già rimontato, anche l’anno scorso in Conference. Basta chiudere la gara o pareggiarla nel primo tempo. Io ci voglio credere”.

Quanto è pesante l’assenza di Kean domani?

“Domani deve essere una partita fatta con il cuore. Kean pesa tantissimo uno perché il calcio inglese lo conosce e poi lui è l’attaccante della Fiorentina e della Nazionale. Kean in aria di rigore è devastante e anche dal punto di vista fisico”.

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