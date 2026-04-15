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Ricordate l'arbitro delle vittorie contro Gladbach e Viktoria Plzen? Dirigerà Fiorentina-C.Palace

Ricordate l'arbitro delle vittorie contro Gladbach e Viktoria Plzen? Dirigerà Fiorentina-C.PalaceFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom
Oggi alle 17:09Primo Piano
di Matteo Luconi

Sarà Jesus Gil Manzano l'arbitro del ritorno dei quarti di finale di Conference League tra Fiorentina Crystal Palace. Il fischietto del match, che andrà in scena domani sera alle ore 21 allo Stadio Artemio Franchi, sarà assistito da Ángel NevadoGuadalupe Porras Ayuso, mentre il quarto uomo sarà Juan Martínez Munuera. Al Var invece toccherà a Guillermo Cuadra Fernandez, mentre, all'Avar, Valentín Gómez. L'arbitro spagnolo ha all'attivo ben 70 direzioni in Europa (comprendenti le sfide di qualificazione, girone e fase finale), divise tra Champions League (37), Europa League (31) e Conference League (2).

Due i precedenti del 42enne spagnolo riguardanti la squadra viola, entrambi più che positivi. Il primo riguarda la vittoria ottenuta per 1-0 in terra tedesca contro il Borussia Monchengladbach con gol di Bernardeschi, sfida valida per l'andata dei sedicesimi di finale di Europa League, stagione 2016/17. La seconda, invece, riguarda la vittoria ottenuta al Franchi, nel ritorno dei quarti di finale della Conference League 2023/2024, contro il Viktoria Plzen. Dopo lo 0-0 dell'andata, la Fiorentina riuscì a passare il turno segnando due gol nei tempi supplementari grazie alle marcature di Nico Gonzalez e Cristiano Biraghi. Partita che venne condizionata anche dell'espulsione del centrocampista avversario, Cadu, al 67' e che permise alla squadra di mister Pioli di poter giocare per più di 50' in superiorità numerica.

Guardando tutte e 24 le sfide arbitrate dal fischietto spagnolo in cui erano presenti squadre italiane, il bilancio è nettamente a favore delle squadre del Bel Paese con 15 vittorie, 3 pareggi, 6 sconfitte. Passando, invece, alle squadre inglesi, nei 17 confronti con l'arbitro spagnolo in campo sono arrivate 9 vittorie, 2 pareggi e 6 sconfitte. Un bilancio inferiore rispetto a quello delle squadre italiane, ma comunque positivo, che fa ben sperare i tifosi del Crystal Palace, ma che la Fiorentina e tutta Firenze vogliono provare a ribaltare, per mettere a segno una storica impresa.