FirenzeViola Ricordate l'arbitro delle vittorie contro Gladbach e Viktoria Plzen? Dirigerà Fiorentina-C.Palace

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Sarà Jesus Gil Manzano l'arbitro del ritorno dei quarti di finale di Conference League tra Fiorentina e Crystal Palace. Il fischietto del match, che andrà in scena domani sera alle ore 21 allo Stadio Artemio Franchi, sarà assistito da Ángel Nevado e Guadalupe Porras Ayuso, mentre il quarto uomo sarà Juan Martínez Munuera. Al Var invece toccherà a Guillermo Cuadra Fernandez, mentre, all'Avar, Valentín Gómez. L'arbitro spagnolo ha all'attivo ben 70 direzioni in Europa (comprendenti le sfide di qualificazione, girone e fase finale), divise tra Champions League (37), Europa League (31) e Conference League (2).

Due i precedenti del 42enne spagnolo riguardanti la squadra viola, entrambi più che positivi. Il primo riguarda la vittoria ottenuta per 1-0 in terra tedesca contro il Borussia Monchengladbach con gol di Bernardeschi, sfida valida per l'andata dei sedicesimi di finale di Europa League, stagione 2016/17. La seconda, invece, riguarda la vittoria ottenuta al Franchi, nel ritorno dei quarti di finale della Conference League 2023/2024, contro il Viktoria Plzen. Dopo lo 0-0 dell'andata, la Fiorentina riuscì a passare il turno segnando due gol nei tempi supplementari grazie alle marcature di Nico Gonzalez e Cristiano Biraghi. Partita che venne condizionata anche dell'espulsione del centrocampista avversario, Cadu, al 67' e che permise alla squadra di mister Pioli di poter giocare per più di 50' in superiorità numerica.

Guardando tutte e 24 le sfide arbitrate dal fischietto spagnolo in cui erano presenti squadre italiane, il bilancio è nettamente a favore delle squadre del Bel Paese con 15 vittorie, 3 pareggi, 6 sconfitte. Passando, invece, alle squadre inglesi, nei 17 confronti con l'arbitro spagnolo in campo sono arrivate 9 vittorie, 2 pareggi e 6 sconfitte. Un bilancio inferiore rispetto a quello delle squadre italiane, ma comunque positivo, che fa ben sperare i tifosi del Crystal Palace, ma che la Fiorentina e tutta Firenze vogliono provare a ribaltare, per mettere a segno una storica impresa.