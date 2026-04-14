RFV Fattori: "La Fiorentina se pareggia a Lecce è salva. Vanoli rischia di non essere riconfermato"

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Sauro Fattori, ex giocatore della Fiorentina, è intervenuto durante il suo consueto intervento a Radio FirenzeViola nel corso di "Garrisca al vento". Ecco le sue dichiarazioni: "La Fiorentina ha 35 punti, se pareggia a Lecce è salva al 100% anche se può vincere perché ora la testa è un pochino più libera. Si può cominciare a dire alla famiglia Commisso 30 milioni di euro: 15 per Fabbian, 12 per Brescianini e 2 per Rugani".

Paolo Vanoli merita la riconferma?

"Secondo me rischia di non essere riconfermato, ma non per quello che ha fatto però secondo me ha perso un mese e mezzo e poteva trovarla subito la soluzione e noi probabilmente si era già da un mese a parlare di altre cose. Il problema era che la sua chance era la Conference e lì magari poteva essere riconfermato. Era importante arrivare alle ultime quattro partite in tranquillità e per questo gli faccio i complimenti, però da lì a riconfermarlo la vedo difficile".

E' meglio Grosso di Vanoli?

"Non lo so, Grosso lavora con il Sassuolo e Vanoli ha lavorato una situazione diversa. Probabilmente il prossimo anno Grosso può sembrare più bravo perché la squadra fa quello che deve fare normalmente. La Fiorentina bastava che facesse qualcosa di normale, hanno fatto 6 punti in 15 partite, io penso che non succeda mai più".

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