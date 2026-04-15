Calamai: "Panchina viola, di tutto di più: ma la società chiarisca il suo progetto"
Nel consueto appuntamento del mattino con il Caffè Nero Bollente su Radio FirenzeViola, Luca Calamai ha parlato così dei temi caldi di casa Fiorentina: "Per me è stata molto divertente la lettura della rassegna stampa per quanto riguarda la scelta del prossimo allenatore della Fiorentina. Perché c'è di tutto e di più, si va da chi dà per certa la conferma di Paolo Vanoli a chi lascia Vanoli all'1% di possibilità di permanenza, a chi parla di Sarri, a chi cerca all'estero. Insomma, una varietà di opzioni che mi portano a una riflessione: ancora Fabio Paratici non ha deciso chi sarà il prossimo allenatore della Fiorentina. Mi sembra giusto, non c'è fretta.
Se i viola riusciranno a chiudere in fretta la questione salvezza avranno un mese e più di tempo per scegliere. L'allenatore non ha il vincolo di un contratto lungo e io resto convinto che prima di scegliere il tecnico dovrà essere la società a mettere a punto un progetto e capire come alzare l'asticella. Senza questo è impossibile scegliere un condottiero. Io osservo dal mio punto di vista, con grande calma e curiosità, ma anche con la convinzione che la scelta di Sarri sarebbe la migliore".
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