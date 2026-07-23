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Viola Park ingrandito? La Fiorentina ci pensa ma non c’è l’ipotesi di uno stadio per l’Under-23

Viola Park ingrandito? La Fiorentina ci pensa ma non c’è l’ipotesi di uno stadio per l’Under-23FirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom
Oggi alle 13:00Copertina
di Andrea Giannattasio
fonte Andrea Giannattasio
Emergono novità sull'ipotesi del nuovo stadio per la Fiorentina U23: nessun impianto sarà realizzato all'interno del Viola Park

Sul fronte delle infrastrutture del Viola Park, arrivano informazioni diverse rispetto all'ipotesi di un nuovo stadio destinato alla squadra Under 23 della Fiorentina. Secondo quanto emerge, non esiste infatti alcuna possibilità che il club realizzi un impianto dedicato alla seconda squadra all'interno del centro sportivo di Bagno a Ripoli.

Nessun intervento strutturale

Allo stesso modo, viene esclusa anche l'eventualità di interventi strutturali sull'attuale stadio Curva Fiesole del Viola Park. Non sono previste modifiche all'impianto nella sua configurazione attuale.

Un solo scenario

L'unico scenario che potrebbe concretizzarsi in futuro riguarda un'eventuale integrazione delle strutture sportive del centro. Un'ipotesi che potrebbe passare anche dall'acquisizione di terreni adiacenti per realizzare per campi di allenamento e attività sportive in generale. Ma sicuramente non uno stadio.