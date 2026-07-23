Franchi, entro il Centenario le strutture di copertura della Curva

vedi letture

La Nazione dedica spazio al tema stadio. Entro metà agosto dovrebbero essere ultimate anche le fondazioni della curva, mentre per il centenario del club è previsto il completamento delle principali strutture della copertura. Parallelamente, il Comune di Firenze ha affidato un incarico da 90 mila euro per eseguire interventi legati all'adeguamento sismico dello stadio, comprensivi di tagli con filo diamantato, carotaggi e ripristino dei giunti tecnici delle gradinate. Proseguono inoltre i lavori nelle aree esterne, con il recupero degli spazi aperti al pubblico, tra cui la sistemazione temporanea della zona nord di piazzale Campioni del '56 e dell'angolo sud-ovest del giardino Niccolò Galli.

Il project financing

Sul fronte amministrativo, cresce l'attesa per la presentazione del project financing, decisivo per assicurare le risorse necessarie al secondo lotto della riqualificazione. La Fiorentina è pronta a investire 55 milioni di euro in cambio di una concessione di lunga durata dell'impianto e sta completando la documentazione tecnico-economica da consegnare entro il 31 luglio. Il rispetto di questa scadenza è fondamentale anche per sostenere la candidatura del Franchi come sede di alcune gare di Euro 2032.