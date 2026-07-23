RFV Calamai: "Piccoli, il matrimonio con la Viola non va: al suo posto punterei su Lucca"

vedi letture

Luca Calamai nel suo consueto "Caffè nero bollente", all'interno di "Buongiorno Firenze" su Radio FirenzeViola, ha parlato di Roberto Piccoli: "In attesa di capire cosa succederà con Kean - io ho ancora la speranza che resti - mi pare evidente che il matrimonio tra Piccoli e la Fiorentina continui a non funzionare. Credo che abbia ragione il mio amico Roberto Pruzzo quando dice che nel calcio ci sono le categorie e che Piccoli non è da Fiorentina. A volte nel calcio due società si possono venire incontro risolvendo i reciproci problemi, vedi il Napoli che ha una bega con un’operazione di mercato conclusa l’anno scorso: Lucca a quasi 40 milioni.

Tornando alla Fiorentina, credo che un’opzione potrebbe essere quella di rimandare il problema Piccoli: il Napoli potrebbe girare in prestito Lucca alla Fiorentina, che a sua volta potrebbe girare in prestito Piccoli a chi vuole. Non ritengo che Lucca possa essere il centravanti titolare della Fiorentina, ma si rimanderebbe un problema economico importante come quello di Piccoli”.