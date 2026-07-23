Mpasinkatu: "Entro due o tre anni Oulai potrebbe valere 60 o 70 milioni"

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Il nostro opinionista, l'operatore di mercato Malu Mpasinkatu, ha parlato dell'esordio di Oulai e del valore che potrebbe avere in futuro il calciatore

Malù Mpasinkatu, operatore di mercato e direttore sportivo, ha parlato nel corso di "Palla al Centro" su Radio FirenzeViola dopo l'esordio di Oulai in amichevole contro il Gubbio: "Oulai è molto contento ed entusiasta. Ha capito che giocare in Italia non è come giocare all'estero, anche per l'ambiente. Oltre a Kean che parla francese, c'è anche Atta che può aiutarlo. Poi c'è la famiglia che lo seguirà da vicino col fratello. Anche a livello ambientale ha tutto per poter confermarsi ed esplodere anche in Serie A".

È pronto per affrontare le pressioni del calcio italiano e di una piazza ambiziosa come Firenze?

"In Africa nasci con le pressioni addosso, perché ti devi caricare addosso la famiglia qualsiasi lavoro tu farai da grande. A maggior ragione se sogni di fare il calciatore. La Fiorentina ha messo sul piatto una cifra che in pochi pensavano potesse mettere. Paratici però sapeva benissimo che se questo ragazzo si confermerà in viola, non lo rivenderà a 30, ma a 60 o 70 milioni. Tutto è proporzionato a quella che sarà la resa del calciatore".

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