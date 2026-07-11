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L'entourage di Jimenez a colloquio al Viola Park: lo scatto di FV
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Alex Jimenez già al Viola Park per le visite: ecco lo scatto di FirenzeViola.it ai suoi procuratori a colloquio a Bagno a Ripoli
Come anticipato da Sky Sport pochi minuti fa, la Fiorentina ha chiuso l’acquisto del terzino Alex Jimenez dal Bournemouth con la formula del prestito con diritto di riscatto a 20 milioni. Il giocatore sta già sostenendo le visite mediche propedeutiche alla firma sul suo nuovo contratto, che potrà essere confermato dal club se a fine anno deciderà di far valere il riscatto.
L'entourage di Jimenez al Viola Park
Il ragazzo è già al Viola Park da poco dopo l'ora di pranzo. La Fiorentina lo ha accolto in gran segreto facendogli iniziare fin da subito gli esami di rito. Questo lo scatto realizzato da FirenzeViola.it al centro sportivo di Bagno a Ripoli, che ritrae i procuratori del classe 2005 a colloquio non appena sono arrivati al Viola Park:
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