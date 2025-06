RFV Luciano Bruni sponsorizza Pioli: "Un vero maestro: scelta top per i viola. Di Gennaro con lui"

Per parlare di Stefano Pioli e del suo imminente ritorno alla Fiorentina, Radio FirenzeViola ha chiesto un parere a Luciano Bruni, ex viola ma soprattutto in questo caso ex compagno del futuro tecnico gigliato per due stagioni (dal 1987 al 1989) con la maglia dell'Hellas Verona. Ecco alcune delle sue dichiarazioni: "Penso che per la Fiorentina il suo sia un grandissimo ritorno: Stefano è una grande persona e un grande allenatore. Non penso ci potesse essere una soluzione migliore per i viola. Pioli ha maturato un'esperienza tale che è molto bravo a creare sinergie all'interno del gruppo e conseguire obiettivi. E' un maestro sotto questo aspetto".

Crede che a Kean farebbe bene restare ancora in maglia viola, specie con Pioli?

"Moise si deve valorizzare da solo. A Firenze ha trovato una dimensione che lo ha valorizzato per cui ora spetta a lui dare continuità a quello che ha già mostrato. Deve maturare e sono certo che con Pioli potrà farlo: gli potrà dare tanti consigli. Ma spetterà essenzialmente a lui andare in campo e fare la differenza".

Pioli vorrebbe un club manager al suo fianco: farebbe comodo a suo avviso?

"Di Gennaro sarebbe una bella figura per la Fiorentina, per quello che ha rappresentato e per come ama Firenze. Sarebbe un ottimo collante tra squadra e società. Adesso è un ottimo opinionista e saprebbe essere d'aiuto al club".