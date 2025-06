Ruolo nell'Italia per Cesare Prandelli? Si prospetta questa ipotesi

Continua la ricerca del successore di Luciano Spalletti sulla panchina della Nazionale italiana. Da diverse ore il cerchio si è stretto attorno alla figura di Gennaro Gattuso, fresco di addio ai croati dell'Hajduk Spalato e contattato direttamente da Gigi Buffon, capo delegazione della Nazionale. Ma come riporta TMW le novità in Casa Italia potrebbero non fermarsi qui: in corsa per entrare nello staff di Gattuso ci sarebbero anche due colonne azzurre degli ultimi anni come Giorgio Chiellini e Andrea Barzagli, nel tentativo di provare a comporre una sorta di gruppo spogliatoio attorno al prossimo ct.

Emerge inoltre la possibilità di un coinvolgimento anche da parte di Cesare Prandelli con un ruolo ancora da definire. L'ex ct e allenatore della Fiorentina potrebbe però tornare in Federazione come mentore per il settore giovanile e scolastico. Non da coordinatore delle nazionali giovanili, ruolo che rimane appannaggio di Maurizio Viscidi.