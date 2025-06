RFV Faccenda sulle scelte di Pioli: "Avanti con la difesa a 4. Non cederei nessun centrale"

Per Pioli ormai manca praticamente solo l'annuncio che dovrebbe arrivare a inizio luglio e per parlare del suo approdo e delle prime scelte che potrebbe fare da allenatore viola, nel corso di "Viola Amore Mio" in onda su Radio FirenzeViola è intervenuto l'ex difensore viola Mario Faccenda: "Pioli è una prima scelta. Tre anni fa ha vinto lo scudetto, conosce bene l'ambiente e penso che possa fare bene. Chi era più forte in difesa? Pioli. Io giocavo da libero e lui faceva lo stopper, quindi giocavamo insieme, non dovevamo giocarci il posto".

Pioli riproporrà la difesa a quattro?

"Lui ha sempre fatto il 4-2-3-1 e quindi penso di sì . Ora bisogna vedere chi resta e chi parte, il quadro non è completo e dipenderà dai giocatori a disposizione".

Ci sono troppi centrali in rosa se si torna a giocare a quattro?

"Più ne abbiamo e meglio è per Pioli. Meglio avere più scelta che meno. Il campionato è lungo. Ci sono tre competizioni e lui deve avere una rosa più ampia possibile. Io terrei tutti, perché le grandi società fanno così. Sarà Pioli a gestire tutti, è bravo a fare questo".

